Bozbeyoğlu Et Ürünleri, ürün yelpazesini genişletti...

Ankara'da kırmızı et sektöründe faaliyet gösteren Bozbeyoğlu Et Ürünleri firması yeni ürünü olan hazır döneri piyasaya sundu.Günlük 5 ton hazır döner üretecek kapasiteleri olduğunu söyleyen Bozbeyoğlu Et Ürünleri Genel Koordinatörü Burak Bozbeyoğlu “İnsanlara kaliteli döner sunmak en büyük hedefimiz. Bizim için hijyen ve lezzet çok önemli. Ürünlerimiz şu an birçok noktada satışa sulmuş durumda. Hem son tüketicinin hem de catering firmalarının ürünümüze ilgisi oldukça yoğun oldu.Hazır döner için bayilik vermek de hedeflerimiz arasında. Bunun yanında hazır baton döner de üretiyoruz. Oteller ve restoranların da bu ürünümüze ilgisi oldukça yoğun” dedi.Kavurma, sucuk, sosis, salam ve pastırmadan oluşan ürün yelpazesine yeni bir kalem kattıkları için mutlu olduklarını dile getiren Bozbeyoğlu Et Ürünleri Genel Koordinatörü Burak Bozbeyoğlu yeni ürünlerini Türkiye'nin tüm illerine ulaştırmak istediklerini de dile getirdi.