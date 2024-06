ABD dahil 17 ülkeden İsrail ve Hamas'a ateşkes çağrısı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 654 Filistinli can verdi.Halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı yok edilirken enkazların altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor.ABD, Arjantin, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Fransa, Almanya, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, İspanya, Tayland ve İngiltere liderleri, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanabilmesine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.Beyaz Saray'dan yayımlanan açıklamada, 'Kendi vatandaşlarımızın da aralarında bulunduğu Gazze'deki rehinelerin durumundan derin endişe duyan ülkelerin liderleri olarak şu anda masada olan ve Başkan Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı rehinelerin serbest bırakılmasını içeren ateşkes anlaşmasını tamamen destekliyoruz. Kaybedecek vakit yok. Hamas'ı İsrail'in ilerlemeye hazır olduğu bu anlaşmayı kabul etmeye ve vatandaşlarımızı serbest bırakma sürecini başlatmaya çağırıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.Söz konusu teklifin Gazze'de ateşkesin ve Gazze'nin yeniden inşasının yanı sıra İsrailliler ve Filistinliler için güvenlik garantileri, kalıcı ve uzun vadeli bir barış ile iki devletli çözüm fırsatlarına yol açacağı vurgulandı.Açıklamada, 'Bu kritik anda İsrailli liderlerin yanı sıra Hamas'ı da söz konusu anlaşmayı sonuçlandırmak, rehinelerimizin ailelerine ve bu korkunç çatışmanın her iki tarafındakilere rahatlama sağlamak için gereken her türlü tavizi vermeye çağırıyoruz.' denildi.