Sanal bahisçilere suçüstü… Cep telefonlarını balkondan attılar!

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Mahmutbey Mahallesi'ndeki bir ikamet adresinde internet sunucuları üzerinden yasa dışı sanal bahis oynatıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. Operasyon esnasında adresin balkonundan dışarıya cep telefonlarının atıldığı belirlendi. A.K. (38), H.İ.Ö. (20), C.S.T. (20), A.Ç. (33) ve Ö.E.Y. (20) isimli 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 13 cep telefonu ve 7 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.5 şüpheli de "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.