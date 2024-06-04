Karaslan'dan 'Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Günü' mesajı

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi,“Tabiata emanet nazarıyla bakan, doğanın tüm değerlerini korumayı görev bilen bir medeniyetin temsilcileri olarak inancımızın ve kadim kültürümüzün rehberliğinde çevreyi merkezine alan bir yaklaşımla doğal varlığımızın korunması, geliştirilmesi, kısıtlı kaynakların verimli kullanımının sağlanması, bugün ve gelecek için havası, suyu, toprağı temiz bir dünya ideali ile çalışıyor, yeni yüzyılın yeni sorunları ve ihtiyaçlarını yenilikçi yöntemlerle çözüme kavuşturacak politikalar üzerinde çalışıyoruz.Son yıllarda dünyanın karşı karşıya kaldığı, pek çok tehdidi de beraberinde getiren iklim değişikliği ve pandemi gibi sorunlar, sağlıklı ve temiz bir çevrenin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu, havayı, suyu, toprağı temiz tutmanın, tabiatla uyum içerisinde yaşamanın önemini tüm insanlığa göstermiştir. İklim değişikliğinden en fazla etkilenen Akdeniz kuşağında yer alan ülkemizi bu sürece hazırlamak, mücadele ve uyum stratejilerini belirleyerek eylem planlarını bu doğrultuda oluşturmak için Türkiye olarak büyük bir sorumlulukla hareket ediyoruz. Yüksek sıcaklık değerleri, aşırı hava olayları, kuraklık, biyoçeşitliliğin ve ekosistemin zarar görmesi gibi ağır sonuçlara neden olan iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirebilmek için ve ortak evimiz dünyayı tehditlerden korumak için titizlikle çalışmayı sürdürüyoruz.Türkiye'nin son 22 yılına eser ve hizmetleriyle, vizyonuyla ve büyük hedefleriyle damgasını vuran bir iktidar olarak her alanda olduğu gibi çevre alanında da asırlık yatırımları hayata geçirdik, sözde çevrecilere rağmen gerçek çevreciliğin nasıl olacağını projelerimizle gösterdik. Ekonomik olarak kalkınırken ekolojiye zarar vermeyen, sürdürülebilirlik ekseninde üreten ve büyüyen Türkiye için Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ‘Yeşil Kalkınma Devrimi' hedefi ile yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.Enerjide, ulaştırmada, şehircilikte ve daha birçok konuda çevreyi ve iklimi dikkate alan projelerin altına imza attık. 2017 yılında Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından başlatılan ve kısa sürede bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların geri dönüştürülmesiyle 185 milyar TL ülkemiz ekonomisine kazandırılmıştır. Temiz denizlerin bir göstergesi olan Mavi Bayrak'ta ülkemiz dünyada 3. sıradadır. 2023'te 551 olan Mavi Bayrak'lı plajlarımızın sayısı 2024'te 567'ye yükselmiştir, hedefimiz ise dünya birinciliğidir. Bu konudaki gayretli çabalarımızla dünyada ilklerin ve enlerin arasına girmeyi başarsak da çalışmalarımızı, ülkemizi dünyada öncü bir konuma ulaştırana dek sürdüreceğiz.İklim değişikliğine uyum sağlanması, kuraklık ile mücadele edilmesi, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlarıyla ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde Su Verimliliği Seferberliğini başlattık. Dünyada orman varlığı azalırken orman varlığımızı artıracak ağaçlandırma seferberlikleri başlattık. 81 ilde 100 milyon metrekare hedefiyle Millet Bahçeleri Projesi'ni hayata geçirdik. 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimizi dünyaya ilan ederek doğanın korunması konusundaki samimiyetimizi ortaya koyduk. Ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak ve iklim değişikliği ile mücadelede daha da güçlendirmek için yenilenebilir enerjiyi vazgeçilmez olarak gördük ve yaptığımız çalışmalarla yenilenebilir enerjide ülkemizi dünyada ilk 11'e, Avrupa'da ise ilk 5'e taşıdık.2022 yılında Sn. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün içinde bulunduğu hafta ‘Türkiye Çevre Haftası' olarak ilan edilmiştir. Bu yıl Türkiye Çevre Haftası ‘Hepimizin Bir Dünyası Var' temasıyla 81 ilimizde kutlanacak ve dünyamızın geleceği için toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalar gerçekleştirilecektir.Çevrenin korunması ve tüm değerleriyle birlikte yaşatılarak geleceğe aktarılması açısından ülkelerin girişimleri ve küresel çabalar belirleyici olsa da işin özünde her zaman bireyin ve toplumun olduğu unutulmamalıdır. AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün ve Türkiye Çevre Haftası'nın, bu konudaki duyarlılığın ve farkındalığın artmasına ve yaşam alışkanlıklarımızda köklü değişikliklere vesile olmasını diliyoruz.”