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Gazze'de acı bilanço! Can kaybı 36 bin 550'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından 242 gündür devam eden İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 36 bin 550'ye yükselirken, yaralananların sayısı ise 82 bin 959’a ulaştı.

Gazze'de acı bilanço! Can kaybı 36 bin 550'ye yükseldi
Ekleme: 4.06.2024 - 12:38 Güncelleme: 4.06.2024 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
Gazze'de acı bilanço! Can kaybı 36 bin 550'ye yükseldi
Gazze'de katliam devam ediyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana tam abluka altına aldığı Gazze'de durum her geçen gün daha acı bir hal alıyor.

Gazze'de acı bilanço! Can kaybı 36 bin 550'ye yükseldi

İsrail, 242 günde Gazze'yi yerle bir etti

Tüm uluslararası uyarıları hiçe sayan İsrail, Gazze'de neredeyse yıkılmadık yapı bırakmadı.

Yerle bir olan bölgede, Filistin halkı bir yandan açlıkla bir yandan da İsrail ordusunun hain saldırılarıyla mücadele ediyor.

Gazze'de acı bilanço! Can kaybı 36 bin 550'ye yükseldi

Son 24 saatte 7 saldırı daha gerçekleştirildi

Filistin Sağlık Bakanlığı 242 gündür devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte sivillere yönelik 7 saldırı gerçekleştirdiği, 71 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Can kaybı 36 bin 550'ye yükseldi

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 550'ye, yaralananların sayısının ise 82 bin 959'a yükseldiği aktarıldı.