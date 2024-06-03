TÜİK, Mayıs 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye’de tüm gözler, fiyatlamaların ve memur ile emeklilerin maaşının odağında olan enflasyon verisine odaklanmıştı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.TÜFE'deki değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.TÜFE, ocak ayında aylık yüzde 6,70 artarak yıllık yüzde 64,86 olmuştu.Şubatta enflasyon aylık yüzde 4,53 artışla yıllık yüzde 67,07'ye yükselmişti. Mart ayına ait TÜFE verileri aylık yüzde 3,16 artışla yıllık yüzde 68,50 olarak gerçekleşmişti.Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yıllık yüzde 69,80, aylık ise yüzde 3,18 artış kaydetmişti.