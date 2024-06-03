Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılara büyük darbe! 53 şüpheliye adli işlem yapıldı

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 4,56 kilogram eroin maddesi, 5,94 gram esrar maddesi, 5,34 gram metamfetamin maddesi, 1 adet bong, 909 paket sigara, 4 adet cep telefonu, bin 500 adet emtia (gözlük), 1 adet sahte çek, 3 bin 481 adet silah parçası, 3 adet tabanca, 6 adet şarjör ele geçirildi.Yapılan operasyonlarda 42 kişi kaçakçılık, 10 kişi asayiş ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 53 şüpheli gözaltına alındı.