Türkiye gri listeden çıktı

Singapur'un iki yıl süreyle üstlendiği dönem başkanlığında bu yıl 23-28 Haziran'da 6'ncısı düzenlenen ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet yürüten FATF Genel Kurulu tamamlandı.OECD'nin açıklamasına göre, FATF Genel Kurulu iki ülkeyi "gri liste" olarak tabir edilen "artırılmış izleme sürecinden" çıkardı.Genel Kurul, daha önce karşılıklı değerlendirmeler sırasında tespit edilen stratejik karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede (AML/CFT) eksikliklerini giderme konusunda kaydettikleri ilerlemeden dolayı, Türkiye ve Jamaika'yı tebrik etti.Genel Kurul, Türkiye ve Jamaika'nin artık FATF'ın artırılmış izleme sürecine tabi olmayacağına karar verdi.Bir hafta süren FATF Genel Kurul toplantılarına 200'ün üzerinde hükümet ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, INTERPOL ve Egmont Mali İstihbarat Birimleri de dahil olmak üzere gözlemci kuruluşları temsil eden delegeler katıldı.FATF'ın kararını duyuracağı Singapur'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin açıklama yaptı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini resmi açıklama öncesi "Başardık" mesajıyla paylaştı.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasının, ülkenin finansal sistemine güveni daha da artıracağını bildirdi. FATF'ın bugünkü toplantısında Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından temsil edildiği belirtilen açıklamada, "Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye, gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.Açıklamada, bu sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edilerek, şunlar kaydedildi:"Türkiye, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir. Bu çerçevede, MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek, gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir."Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Türkiye'nin gri listeden çıkmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Yılmaz, “Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır. Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Kararın hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır. Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki oluşturacaktır. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor.Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.Gri listeden çıkmamızla birlikte Borsa'da olumlu seyir yükselecek. IMF araştırmaları gri listeden çıkılmasıyla TL varlıklarının değer kazanacağını ön görüyor.Sermaye akışının hızlanmasıyla beraber Türk Lirası'nın değerlenmesi enflasyonla mücadelede de büyük etki yaratacak.Türkiye, 2019 yılında FATF bünyesinde bir değerlendirilmeye tabi tutuldu, bu değerlendirmenin sonucunda eksikler belirlenerek bunların giderilmesi için Türkiye’ye süre verildi fakat bu sürenin sonunda bu eksikler giderilmeyince FATF kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını önleme konusunda eksikleri olduğu gerekçesiyle Türkiye’yi gri listeye aldı.2024 yılının Şubat ayında Türkiye’nin gerekli adımları atma konusunda eylem planını gerçekleştirdiğine karar kılan FATF saha ziyareti gerçekleştirme kararı aldı. Bu karar aslında Türkiye’nin gri listeden çıkarılması için önemli sinyallerden biriydi.Gri listede hangi ülkeler var?Türkiye ve Jamaika'nın çıkmasının ardından gri listedeki ülkeler şöyle:Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, Kenya, Mali, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Vietnam, Yemen.Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – "FATF"), 1989 yılında suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi amacıyla, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (Organization for Economic Co-operation and Development – "OECD") tarafından kurulan bir organizasyondur.Otuz yılı aşkın bir süre önce G7'nin girişimiyle kurulan Paris merkezli FATF'ın ABD ve Çin'in yanı sıra Avrupa Komisyonu ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 üyesi bulunuyor.Grup, gri liste ve kara liste aracılığıyla uyumlu olmayan ülkelerdeki yatırımları caydırarak kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele etmeyi amaçlıyor.Gri liste tanımlamasından kaçınmak için, FATF üyelerinin önemli bir çoğunluğunun bir ülkenin değerlendirme döneminin başlamasından bu yana yeterli ilerleme kaydettiği konusunda hemfikir olması gerekiyor.