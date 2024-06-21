Alkolik koca, eşine dehşeti yaşattı! Komşuları genç kadını kurtaramadı: Küfür, tehdit, darp...
İstanbul'da eşinin alkol kullanmasından şikâyetçi olan Mihriban E. eve alkollü gelen eşi Hüseyin E'yi uyarınca neye uğradığını şaşırdı. Hüseyin E, eşine küfür ve tehditler savurup darp etti. Hüseyin E, darptan kurtulmaya çalışan Mihriban E'yi odaya kilitleyip kafasını duvara vurdu. Savcılık şüpheli koca hakkında 5 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açtı.
İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz 30 Mayıs günü korkunç bir olay yaşandı. Mihriban E. (25) evli olduğu eşi Hüseyin E.'nin (28) sürekli olarak alkol kullanıp eve gelmesinden şikayetçiydi.
Hüseyin E. alkol alıp eve geç saatte gelmesi üzerine eşi Mihriban E. duruma sinirlendi. Bunun üzerine Hüseyin E. 'Şerefsiz, s.kerim senin belanı, içerim seni ilgilendirmez, seni öldürürüm' şeklinde tehditte bulundu.
Bununla yetinmeyen şüpheli Hüseyin E., eşi Mihriban E.'nin boynunu tutup sıktıktan sonra tokat attı.
KOMŞULAR SESLERİ DUYDU
Mihriban E. eşinden kurtulmak istediği sırada şüpheli Hüseyin E., odanın kapısını kilitleyerek eşinin kafasını 2 kere duvara vurdu. Sesleri duyan komşular durumu polise bildirdi.
Eve gelen polis ekipleri darp edilen talihsiz kadın Mihriban E.'nin şikayetçi olması üzerine tarafları karakola götürdü. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
KAPIYI KİLİTLEYİP ANAHTARI ALDI
Mihriban E. karakoldaki ifadesinde Hüseyin E.'ye 'Neden alkol içtin içme' şeklinde söylemde bulunduktan sonra küfür edip tehdit ettikten sonra boğazını sıkarak vurduğunu, yere düştükten sonra yaklaşık 1 metre kadar yerde sürüklediğini belirtti.
Elinden kurtulmak isterken kapıya doğru yöneldiği sırada kapıyı kilitleyip, anahtarı aldı, daha sonra kafasını 2 kere duvara vurduğunu komşuların duyması üzerine eve polisin geldiğini, eşinden şikayetçi olduğu ifade etti.
'NE DEDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından dava açıldı.
İddianamede şüpheli Hüseyin E'nin alınan savunmasında olay günü alkollü olduğunu, eşi Mihriban E.'nin ne dediğini hatırlamadığını üzerine gelmesi nedeniyle eşini itip kolunu bükerek yatak odasına götürdüğünü belirtip suçlamaları reddetti.
5 BUÇUK YIL CEZASI İSTENİYOR
Mihriban E.'nin aldığı sağlık raporunda her iki ön kolda kızarıklık bulunduğu, izlerin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir olduğu ifade edildi.
İddianamede Mihriban E.'nin samimi ve tutarlı beyanı, ona uygun adli tıp raporunun olduğu, yaralama suçunun yanında tehdit ve hakaret suçunun işlenmesi nedeniyle dava açmak için yeterli delilin oluştuğu kaydedildi.
Şüpheli Hüseyin E. hakkında 'Kadına Karşı Tehdit, 'Hakaret', ve 'Eşe Karşı Basit Yaralama' suçların 5 buçuk yıl istemiyle dava açıldı. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Hüseyin E. alkol alıp eve geç saatte gelmesi üzerine eşi Mihriban E. duruma sinirlendi. Bunun üzerine Hüseyin E. 'Şerefsiz, s.kerim senin belanı, içerim seni ilgilendirmez, seni öldürürüm' şeklinde tehditte bulundu.
Bununla yetinmeyen şüpheli Hüseyin E., eşi Mihriban E.'nin boynunu tutup sıktıktan sonra tokat attı.
KOMŞULAR SESLERİ DUYDU
Mihriban E. eşinden kurtulmak istediği sırada şüpheli Hüseyin E., odanın kapısını kilitleyerek eşinin kafasını 2 kere duvara vurdu. Sesleri duyan komşular durumu polise bildirdi.
Eve gelen polis ekipleri darp edilen talihsiz kadın Mihriban E.'nin şikayetçi olması üzerine tarafları karakola götürdü. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
KAPIYI KİLİTLEYİP ANAHTARI ALDI
Mihriban E. karakoldaki ifadesinde Hüseyin E.'ye 'Neden alkol içtin içme' şeklinde söylemde bulunduktan sonra küfür edip tehdit ettikten sonra boğazını sıkarak vurduğunu, yere düştükten sonra yaklaşık 1 metre kadar yerde sürüklediğini belirtti.
Elinden kurtulmak isterken kapıya doğru yöneldiği sırada kapıyı kilitleyip, anahtarı aldı, daha sonra kafasını 2 kere duvara vurduğunu komşuların duyması üzerine eve polisin geldiğini, eşinden şikayetçi olduğu ifade etti.
'NE DEDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından dava açıldı.
İddianamede şüpheli Hüseyin E'nin alınan savunmasında olay günü alkollü olduğunu, eşi Mihriban E.'nin ne dediğini hatırlamadığını üzerine gelmesi nedeniyle eşini itip kolunu bükerek yatak odasına götürdüğünü belirtip suçlamaları reddetti.
5 BUÇUK YIL CEZASI İSTENİYOR
Mihriban E.'nin aldığı sağlık raporunda her iki ön kolda kızarıklık bulunduğu, izlerin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir olduğu ifade edildi.
İddianamede Mihriban E.'nin samimi ve tutarlı beyanı, ona uygun adli tıp raporunun olduğu, yaralama suçunun yanında tehdit ve hakaret suçunun işlenmesi nedeniyle dava açmak için yeterli delilin oluştuğu kaydedildi.
Şüpheli Hüseyin E. hakkında 'Kadına Karşı Tehdit, 'Hakaret', ve 'Eşe Karşı Basit Yaralama' suçların 5 buçuk yıl istemiyle dava açıldı. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.