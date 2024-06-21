Alkolik koca, eşine dehşeti yaşattı! Komşuları genç kadını kurtaramadı: Küfür, tehdit, darp...

İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz 30 Mayıs günü korkunç bir olay yaşandı. Mihriban E. (25) evli olduğu eşi Hüseyin E.'nin (28) sürekli olarak alkol kullanıp eve gelmesinden şikayetçiydi.Hüseyin E. alkol alıp eve geç saatte gelmesi üzerine eşi Mihriban E. duruma sinirlendi. Bunun üzerine Hüseyin E. 'Şerefsiz, s.kerim senin belanı, içerim seni ilgilendirmez, seni öldürürüm' şeklinde tehditte bulundu.Bununla yetinmeyen şüpheli Hüseyin E., eşi Mihriban E.'nin boynunu tutup sıktıktan sonra tokat attı.Mihriban E. eşinden kurtulmak istediği sırada şüpheli Hüseyin E., odanın kapısını kilitleyerek eşinin kafasını 2 kere duvara vurdu. Sesleri duyan komşular durumu polise bildirdi.Eve gelen polis ekipleri darp edilen talihsiz kadın Mihriban E.'nin şikayetçi olması üzerine tarafları karakola götürdü. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.Mihriban E. karakoldaki ifadesinde Hüseyin E.'ye 'Neden alkol içtin içme' şeklinde söylemde bulunduktan sonra küfür edip tehdit ettikten sonra boğazını sıkarak vurduğunu, yere düştükten sonra yaklaşık 1 metre kadar yerde sürüklediğini belirtti.Elinden kurtulmak isterken kapıya doğru yöneldiği sırada kapıyı kilitleyip, anahtarı aldı, daha sonra kafasını 2 kere duvara vurduğunu komşuların duyması üzerine eve polisin geldiğini, eşinden şikayetçi olduğu ifade etti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından dava açıldı.İddianamede şüpheli Hüseyin E'nin alınan savunmasında olay günü alkollü olduğunu, eşi Mihriban E.'nin ne dediğini hatırlamadığını üzerine gelmesi nedeniyle eşini itip kolunu bükerek yatak odasına götürdüğünü belirtip suçlamaları reddetti.Mihriban E.'nin aldığı sağlık raporunda her iki ön kolda kızarıklık bulunduğu, izlerin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir olduğu ifade edildi.İddianamede Mihriban E.'nin samimi ve tutarlı beyanı, ona uygun adli tıp raporunun olduğu, yaralama suçunun yanında tehdit ve hakaret suçunun işlenmesi nedeniyle dava açmak için yeterli delilin oluştuğu kaydedildi.Şüpheli Hüseyin E. hakkında 'Kadına Karşı Tehdit, 'Hakaret', ve 'Eşe Karşı Basit Yaralama' suçların 5 buçuk yıl istemiyle dava açıldı. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.