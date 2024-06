Başkan Erdoğan: İsrail 76 yıldır Filistinli çocukları katlediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.Küçükçekmece'de yaşanan göçükle ilgili soruşturma başlatılmıştır. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum.Toplantımızın hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Filistin davası ve Gazze'deki katliam her zamanki gibi kampımızda gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin halkı 76 yıldır zulme maruz kalıyor, toprakları gasbediliyor.Filistinli çocuklar şımarık bir devlet tarafından öldürülüyor. Türkiye olarak bu zulme her platformda itiraz ediyoruz. Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Hiçbir baskı, tehdit bunu değiştirmeyecek. Varsın birileri rahatsız olsun, İsrail'e şirinlik yapsın. Biz kardeşlerimizin nasıl zorlu mücadele verdiklerini iyi biliyoruz. Hamas aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor.Bölgemizi ve dünyayı felakete yönelten bu Netanyahu denen hayduda artık dur denilmelidir. Gazze'de test edilen kardeşlik hukukumuzdur. İnsana dair tüm değerler samimiyet testinden geçmekte. Ya kardeşlik görevimizi yerine getireceğiz ya ad masum yavruların ölümü ile kalbimiz bize daha ağır gelecek.Gazze'ye gönderdiğimiz yardımlar devam ediyor. İsrail'e yönelik ekonomik baskının artması için çok yönlü çalışıyoruz. Filistin'i tanıyan ülke sayısı 147'ye çıktı. Bu sayının çoğalması ve İsrail'in zulüm politikalarına verilecek onurlu cevaplardan olacaktır. Bayramdan önce İspanya'yı ziyaret edeceğiz.AK Parti döneminde önemli reformlar hayata geçirildi. Ülkemize ekonomiden güvenliğe, ulaştırmadan ticarete, savunmadan enerjiye her alanda Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını yaşattık. Ülkemize kazandırdıklarımız ile gurur duyuyoruz ancak bunlarla yetinmiyoruz. AK Parti statükocu bir parti değildir. Demokrasimizi vesayetçilerin karanlığından biz çıkardık. Biz yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. İstiyoruz ki oturalım, konuşalım el ele verelim, Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım.Kandil'deki terör baronlarının siyaseti dizayn etmesine müsaade etmeyiz. Terör koridoruna izin vermeyiz. Terör örgütü eridikçe demokrasimiz serpilecektir. FETÖ ile mücadelede ne rehavete kapılma ne de gardımızı düşürme lüksümüz vardır. Vatandaşın canına, huzuruna kast edenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz.Siyaseti bir kayıkçı kavgasına dönüştürmenin kimseye faydası dokunmaz. Siyaset sorunlara ortak akılla, kararlılıkla çözüm üretmek için yapılır. Türkiye'nin önünde tarihi fırsat pencerelerin açıldığı dönemde eski tartışmalarla zaman harcamayı gereksiz görüyoruz.Milletimize umut aşılamamız, derdine derman olacak yol haritası hazırlamamız gerekiyor. AK Parti bu yeni dönemin banisi olacak. Bu ittifak yoluna güçlenerek devam edecek. Cumhuriyetimizin ikinci asrında daha güçlü, itibar sahibi Türkiye'yi biz hayal ediyoruz. Bu hayalin adı Türkiye Yüzyılı'dır, büyük ve güçlü Türkiye'dir.Yumuşama ile birlikte partiler arasındaki kesişim alanının büyümesini kıymetli buluyorum. 1 yılda yaşadığımız seçimlerle milletimiz yoruldu. Önümüzde cumhurbaşkanlığı ve meclis olarak 4 yıl belediyeler olarak 5 sene zamanımız var. bu süreyi en verimli şekilde değerlendirmemiz lazım.Ekonomi, enerji ve tarım oturumunda bakan arkadaşlarımız hükümetimizin politikalarını paylaştılar. 2024'ün ilk çeyrek büyüme rakamlarıyla programa olan güvenimiz perçinlendi. İhracat tarafında da gayet iyi gidiyoruz. Turizmde bu sene 60 milyar dolarla rekor kırmayı hedefliyoruz.İnsan kaynağımızda Türkiye Yüzyılı maarif modelimizi hayata geçiriyoruz. Bakanımız yeni eğitim modelin detaylarını sizlere sundu. Bazı marjinal grupların çoğunun eleştirisi ideolojik nedenlerden kaynaklanıyor. Dün ve bugünkü oturumlarda partimizin gündemindeki konuları demokratik ortamda ele aldık.Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli rakamları inşallah yakalayacağız. Geçmişte bunu başardık tekrar başaracağız. İhracat tarafında da gayet iyi gidiyoruz. Turizmde rekor kırmayı hedefliyoruz. Enerji atılım yaptığımız alanların başında geliyor. Gabar'da bize dayatılanları parçaladık. Arama çalışmalarımıza hız vereceğiz. Tarım ve hayvancılık konusuna daha fazla eğiliyoruz. Sanayide çarklar dönmeye devam ediyor.İnsan kaynağımızda Türkiye Yüzyılı maarif modelimizi hayata geçiriyoruz. Bakanımız yeni eğitim modelin detaylarını sizlere sundu. Bazı marjinal grupların çoğunun eleştirisi ideolojik nedenlerden kaynaklanıyor. Dün ve bugünkü oturumlarda partimizin gündemindeki konuları demokratik ortamda ele aldık.