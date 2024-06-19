İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Dikili'nin Çandarlı Mahallesi, Bimeyko Sitesi mevkisinde, saat 00.21'de otluk alanda yangın çıktı. Alevler yakındaki zeytinliğe de sıçradı.Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 15 arazöz, 1 ikmal aracı ve 1 dozer ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, yangın nedeniyle bir balık çiftliği ve bir ev zarar gördü Alevlere ilk müdahale 00.31'de ilk müdahale yapıldı.Gün doğumuyla birlikte 2 helikopter ve 2 uçak ile havadan da söndürme çalışmalarına destek verildi, Alevler, saat 10.00 itibariyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.