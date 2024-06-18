İstanbul'da dehşet anları! Bir köpek saldırısı daha

Başıboş sokak köpekleri, canlılara zarar vermeye devam ediyor. Saldırgan sokak köpeklerinin yol açtığı can yakan vakalara İstanbul Fatih semtinde yaşanan bir olay daha eklendi.

Türkiye'nin çeteleşen ve saldırgan sahipsiz sokak köpeklerinin canlılara zarar verdiği olaylar giderek artıyor.Bu kez İstanbul'un Fatih ilçesinde, Süleymaniye Camii avlusunda başıboş bir köpek, açlıktan sokak kedisini yerken görüntülendi.Köpeğin kediyi yediği anlar, çevrede bulunanlarca görüntülendi.Önce parçaladı, sonra yediGörüntüyü çekenler, sokak köpeğinin yavru kediyi önce parçaladığını, sonra da yediğini belirtti.Görüntülerde de siyah rengi sokak kedisinin, kendisini parçalayan köpek tarafından yendiği açıkça görülüyor.