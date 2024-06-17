MSB duyurdu: 5 FETÖ'cü sınırda yakalandı!
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsın Edirne’de hudut birlikleri tarafından yakalandığını ve şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.