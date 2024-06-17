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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: 5 FETÖ'cü sınırda yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsın Edirne’de hudut birlikleri tarafından yakalandığını ve şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

Ekleme: 17.06.2024 - 15:16 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 5 FETÖ'cü sınırda yakalandı!Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.