Hacer Çağla Çetinalp 120 bıçak darbesiyle öldürüldü! 15’lik katilin ifadesi pes dedirtti!
Kan donduran olay İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşandı. 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, aynı yaştaki eski erkek arkadaşı U.E.Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. U.E.Y. polis ekipleri tarafından cinayeti işlediği bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. U.E.Y. ifadesinde eski sevgilisini kendisini aldattığı iddiasıyla öldürdüğünü söyledi. Savcının talimatıyla Hacer Çağla'nın babası İ.U.Ç. de gözaltına alındı.
Korkunç olay, Karabağlar ilçesi Arap Hasan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, babasının evinde, eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen U.E.Y. (15) ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine U.E.Y, yaşıtı olan Hacer Çağla'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Bağrışmaları duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olaydan kısa süre sonra polis ekipleri 15 yaşındaki cinayet şüphelisi U.E.Y.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
GENÇ KIZIN BABASI DA GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan savcının talimatıyla hayatını kaybeden Hacer Çağla'nın babası İ.U.Ç. de gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi U.E.Y'nin ilk ifadesinde, H.Ç.Ç'nin eski sevgilisi olduğunu, kendisini aldattığını düşündüğünü bu nedenle bıçaklayarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.
Baba İ.U.Ç'nin ise eşinden ayrılması nedeniyle yalnız yaşadığını, kızının annesi ile yaşadığını, kendisini arkadaşıyla ziyarete gelmek istediğini söylediğini, eve geldiklerinde başbaşa konuşmaları için dışarıya çıktığını, döndüğünde ise kızını kanlar içinde bulduğunu söylediği belirtildi.