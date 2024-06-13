Bakan Işıkhan duyurdu! İlaca erişim kolaylaşıyor: Raporlu ilaç sayısı...
SGK, raporlu hastaların ilaca erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısı 1.858'e çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hangi ilaçların bu kapsama girdiğini bilgisinin SGK tarafından SMS ile bildirileceğinin bilgisini verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerince reçete edilebilecek ilaçların sayısı 1.858'e çıkarıldığını duyurdu.
AİLE HEKİMLERİNİN YAZACAĞI RAPORLU İLAÇ SAYISI 1858'E ÇIKTI
Bakan Işıkhan, aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1.858'e çıkardıklarını bildirdi. Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) vatandaşlara atacağı SMS'ler ile hangi ilaçların bu kapsama dahil olacağını bilgilendireceğinin bilgisini de verdi.