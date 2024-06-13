Bakan Işıkhan duyurdu! İlaca erişim kolaylaşıyor: Raporlu ilaç sayısı...

SGK, raporlu hastaların ilaca erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısı 1.858'e çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hangi ilaçların bu kapsama girdiğini bilgisinin SGK tarafından SMS ile bildirileceğinin bilgisini verdi.