Instagram'a yeni özellik: Artık WhatsApp'tan paylaşım mümkün olacak
Instagram, Facebook'a ek olarak WhatsApp için de çapraz paylaşma desteği getirmeyi planlıyor. Kullanıcılar, yakında Instagram hikâyelerini WhatsApp'ta paylaşabilecek.
Instagram, kullanıcıların hikayelerini doğrudan WhatsApp durumlarında paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
Bu özellik, henüz geliştirme aşamasındayken, yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.
Şu anda, Instagram hikayelerini WhatsApp'ta paylaşmak için, hikaye ekran görüntüsünü almanız ve ardından WhatsApp'ta göndermeniz gerekiyor.
Bu yeni özellik ile kullanıcılar, bu adımları atlamadan doğrudan Instagram'dan WhatsApp'a paylaşım yapabilecekler.
Yeni özellik nasıl çalışacak
Kullanıcılar, hikayelerini paylaşırken WhatsApp'ı bir seçenek olarak görebilecekler. Hikayeler, WhatsApp durumlarında orijinal formatlarında paylaşılacak ve kullanıcılar, kimlerin hikayelerini görebileceğini kontrol edebilecek.
Bu yeni özelliğin, Instagram ve WhatsApp kullanıcıları için birçok avantajı olması bekleniyor.
Kullanıcılar, içeriklerini daha kolay bir şekilde paylaşabilecek ve platformlar arasında geçiş yapmadan daha geniş bir kitleye ulaşabilecekler.