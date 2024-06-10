Instagram'a yeni özellik: Artık WhatsApp'tan paylaşım mümkün olacak

Instagram, kullanıcıların hikayelerini doğrudan WhatsApp durumlarında paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.Bu özellik, henüz geliştirme aşamasındayken, yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.Şu anda, Instagram hikayelerini WhatsApp'ta paylaşmak için, hikaye ekran görüntüsünü almanız ve ardından WhatsApp'ta göndermeniz gerekiyor.Bu yeni özellik ile kullanıcılar, bu adımları atlamadan doğrudan Instagram'dan WhatsApp'a paylaşım yapabilecekler.Kullanıcılar, hikayelerini paylaşırken WhatsApp'ı bir seçenek olarak görebilecekler. Hikayeler, WhatsApp durumlarında orijinal formatlarında paylaşılacak ve kullanıcılar, kimlerin hikayelerini görebileceğini kontrol edebilecek.Bu yeni özelliğin, Instagram ve WhatsApp kullanıcıları için birçok avantajı olması bekleniyor.Kullanıcılar, içeriklerini daha kolay bir şekilde paylaşabilecek ve platformlar arasında geçiş yapmadan daha geniş bir kitleye ulaşabilecekler.