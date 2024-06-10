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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisinin canlılığını işaret eden rakamlarının ardından dolar güç kazanırken, altın fiyatlarındaki kayıplar sürüyor. Çeyrek altındaki düşüş yüzde 2.5'i aştı!

Ekleme: 10.06.2024 - 09:16 Güncelleme: 10.06.2024 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisinin canlılığını işaret eden rakamlarının ardından dolar güç kazanırken, altın fiyatlarındaki kayıplar sürüyor. Çeyrek altındaki düşüş yüzde 2.5'i aştı!

ABD'de açıklanan rakamların ardından piyasaların Fed'den faiz indirim beklentisi de azaldı.

Altın yatırımcıları bu hafta açıklanacak ABD enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gerçekleşmesini dileyecek.

Gram altın 2.389 TL

Çeyrek altın 3.890 TL

Yarım altın 7.804 TL

Cumhuriyet altını 16.203 TL

ONS altın 2.297 TL