Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisinin canlılığını işaret eden rakamlarının ardından dolar güç kazanırken, altın fiyatlarındaki kayıplar sürüyor. Çeyrek altındaki düşüş yüzde 2.5'i aştı!

Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisinin canlılığını işaret eden rakamlarının ardından dolar güç kazanırken, altın fiyatlarındaki kayıplar sürüyor. Çeyrek altındaki düşüş yüzde 2.5'i aştı!ABD'de açıklanan rakamların ardından piyasaların Fed'den faiz indirim beklentisi de azaldı.Altın yatırımcıları bu hafta açıklanacak ABD enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gerçekleşmesini dileyecek.Gram altın 2.389 TLÇeyrek altın 3.890 TLYarım altın 7.804 TLCumhuriyet altını 16.203 TLONS altın 2.297 TL