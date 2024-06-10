Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisinin canlılığını işaret eden rakamlarının ardından dolar güç kazanırken, altın fiyatlarındaki kayıplar sürüyor. Çeyrek altındaki düşüş yüzde 2.5'i aştı!
Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisinin canlılığını işaret eden rakamlarının ardından dolar güç kazanırken, altın fiyatlarındaki kayıplar sürüyor. Çeyrek altındaki düşüş yüzde 2.5'i aştı!
ABD'de açıklanan rakamların ardından piyasaların Fed'den faiz indirim beklentisi de azaldı.
Altın yatırımcıları bu hafta açıklanacak ABD enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gerçekleşmesini dileyecek.
Gram altın 2.389 TL
Çeyrek altın 3.890 TL
Yarım altın 7.804 TL
Cumhuriyet altını 16.203 TL
ONS altın 2.297 TL
ABD'de açıklanan rakamların ardından piyasaların Fed'den faiz indirim beklentisi de azaldı.
Altın yatırımcıları bu hafta açıklanacak ABD enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gerçekleşmesini dileyecek.
Gram altın 2.389 TL
Çeyrek altın 3.890 TL
Yarım altın 7.804 TL
Cumhuriyet altını 16.203 TL
ONS altın 2.297 TL