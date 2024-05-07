Kastamonu’da kesik baş cinayeti: Ekipler sulama kanalında buldu! Detaylar korkunç…

Kastamonu'da jandarma ekipleri, terk edilmiş şüpheli bir aracın çevresinde arama yaptı. Sulama kanalında başı kesilmiş bir cesede rastlandı. Kan donduran olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken cesedin baş kısmı hala bulunamadı!

Korkunç olay Kastamonu'nun Merkez İlçesi'ne bağlı Dere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terk edilmiş bir araç bulan vatandaşlar, durumdan şüphelenerek jandarmaya haber verdi.İhbar üzerine köye giden Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terk edilmiş halde bulunan aracın yakınında su kanalının altına atılmış halde başı kesilmiş bir ceset buldu.Başı kesilmiş cesedin Araç ilçesi İğdir köyünde ikamet eden ve 3 gündür kayıp olan A.Y.'ye ait olduğu tahmin edilirken, jandarma ekipleri Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde Ş.K., N.K. ve E.Ö.'yü gözaltına aldı.Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği otopsi incelemesinin ardından kesinlik kazanacak.Öte yandan, jandarma ekipleri iz takip köpeği ve komando birliklerinin de desteğiyle su kanalında bulunan cesedin kayıp baş bölgesini bulmak için aramalarını sürdürüyor.