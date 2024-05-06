Gaziantep'te katliam gibi kaza! Beton mikseri minibüse çarptı: 8 ölü!

Gaziantep'te feci bir kaza meydana geldi.İslahiye ilçesi çıkışında, yolcu taşıyan minibüs ile beton mikseri çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.Ayrıca 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.Öte yandan Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den kazaya ilişkin bir açıklama geldi. Vali Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, 'Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var.' diye konuştu.