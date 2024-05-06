Gaziantep'te katliam gibi kaza! Beton mikseri minibüse çarptı: 8 ölü!
Gaziantep'te beton mikseri ile minibüs çarpıştı. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti 11 kişi yaralandı.
Gaziantep'te feci bir kaza meydana geldi.
İslahiye ilçesi çıkışında, yolcu taşıyan minibüs ile beton mikseri çarpıştı.
Yolcu minibüsüyle beton mikseri çarpıştı
Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
8 kişi yaşamını yitirdi
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıca 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Vali Çeber son durumu aktardı
Öte yandan Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den kazaya ilişkin bir açıklama geldi. Vali Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, 'Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var.' diye konuştu.