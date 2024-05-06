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Beyaz Gazete
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Gaziantep'te katliam gibi kaza! Beton mikseri minibüse çarptı: 8 ölü!

Gaziantep'te beton mikseri ile minibüs çarpıştı. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti 11 kişi yaralandı.

Gaziantep'te katliam gibi kaza! Beton mikseri minibüse çarptı: 8 ölü!
Ekleme: 6.05.2024 - 13:52 Güncelleme: 6.05.2024 - 14:09 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te katliam gibi kaza! Beton mikseri minibüse çarptı: 8 ölü!
Gaziantep'te feci bir kaza meydana geldi.

İslahiye ilçesi çıkışında, yolcu taşıyan minibüs ile beton mikseri çarpıştı.

Gaziantep'te katliam gibi kaza! Beton mikseri minibüse çarptı: 8 ölü!

Yolcu minibüsüyle beton mikseri çarpıştı

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Gaziantep'te katliam gibi kaza! Beton mikseri minibüse çarptı: 8 ölü!

8 kişi yaşamını yitirdi

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Vali Çeber son durumu aktardı

Öte yandan Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den kazaya ilişkin bir açıklama geldi. Vali Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, 'Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var.' diye konuştu.

Gaziantep'te katliam gibi kaza! Beton mikseri minibüse çarptı: 8 ölü!