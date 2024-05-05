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Kocaeli'de facia: Açık otoparkta çıkan yangında 14 toplu taşıma aracı yandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir açık otoparkta çıkan yangında, 4 otobüs, 8 midibüs ve 2 minibüs kullanılamaz hale geldi.

Ekleme: 5.05.2024 - 12:16 Güncelleme: 5.05.2024 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de facia: Açık otoparkta çıkan yangında 14 toplu taşıma aracı yandıUzuntarla mevkisinde D-100 kara yolu üzerinde bulunan bir oto yetkili servisinin otoparkındaki bir araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler otoparktaki diğer midibüs ve otobüslere de sıçradı.

Otobüs markasına ait otoparkta çıkan yangın kamerada

Kocaeli'de facia: Açık otoparkta çıkan yangında 14 toplu taşıma aracı yandı

Durumu fark eden bekçinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kocaeli'de facia: Açık otoparkta çıkan yangında 14 toplu taşıma aracı yandı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 4 otobüs, 8 midibüs ve 2 minibüs kullanılamaz hale geldi.