YKS sınav giriş belgesi alma ekranı | YKS sınav yeri, bina ve sınav salonu numarası nasıl öğrenilir? Üniversite sınavı ne zaman 2024?
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'nin en önemli akademik değerlendirme süreçlerinden biri olarak kabul edilir ve her yıl binlerce öğrenciyi üniversite kapılarına taşıyor. Bu sınav, öğrencilerin üniversite eğitimi alacakları alanları belirlemelerinde kritik bir role sahiptir. 2024 YKS giriş yerleri, öğrencilerin ve ailelerinin en çok merak ettiği konulardan biri haline gelmiştir. Nihayet ÖSYM'den beklenen duyuru eldi. Peki YKS giriş belgesi nereden alınır?
2024 YKS'ye hazırlanan adaylar için merakla beklenen gelişmelerden biri de sınav giriş belgelerinin açıklanma tarihi. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak olan YKS sınav giriş yerleri, öğrencilerin sınav öncesinde hazırlıklarını tamamlamaları ve sınav günü için plan yapmaları açısından büyük önem taşıyor.
2024 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.
ÖSYM YKS giriş belgelerini adayların erişimine açtı.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.
Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren YKS sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor.
2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.