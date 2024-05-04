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Hakan Fidan Gambiya'ya gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi için gittiği Gambiya'da Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile görüştü.

Ekleme: 4.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 4.05.2024 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
Hakan Fidan Gambiya'ya gitti
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak için gittiği Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Cumhurbaşkanı Barrow ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, ayrıca Gambiya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle buluştu.

Hakan Fidan Gambiya'ya gitti

İİT'ye üye ülkelerin her 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu sene 4 ve 5 Mayıs'ta Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'da yapılıyor.