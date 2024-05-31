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Beyaz Gazete
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Akaryakıta indirim geliyor! Pompaya yansıyacak

Küresel piyasalarda Brent petrolün 81 dolara kadar gerilemesi, benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. LPG fiyatlarında indirim pompaya yansıması bekleniyor.

Ekleme: 31.05.2024 - 12:53 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
Akaryakıta indirim geliyor! Pompaya yansıyacak
Akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. LPG otogazında 1 lira 10 kuruşluk bir indirim beklentisi varken, 31 Mayıs güncel benzin ve motorin fiyatları da netleşti.

LPG'YE İNDİRİM GELİYOR
LPG'de indirim haberi geldi: Salı gününden itibaren LPG otogazda 1 lira 10 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Fiyatlar, bugünkü kur değerlerine göre son halini alacak.

GÜNCEL FİYATLAR
İşte güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul:

Avrupa Yakası: Benzin 41.36 TL, Motorin 40.25 TL
Anadolu Yakası: Benzin 41.28 TL, Motorin 40.19 TL

Ankara:

Benzin: 42.26 TL
Motorin: 41.23 TL

İzmir:

Benzin: 42.54 TL
Motorin: 41.54 TL