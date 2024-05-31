Akaryakıta indirim geliyor! Pompaya yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. LPG otogazında 1 lira 10 kuruşluk bir indirim beklentisi varken, 31 Mayıs güncel benzin ve motorin fiyatları da netleşti.LPG'de indirim haberi geldi: Salı gününden itibaren LPG otogazda 1 lira 10 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Fiyatlar, bugünkü kur değerlerine göre son halini alacak.İşte güncel benzin ve motorin fiyatları:Avrupa Yakası: Benzin 41.36 TL, Motorin 40.25 TLAnadolu Yakası: Benzin 41.28 TL, Motorin 40.19 TLBenzin: 42.26 TLMotorin: 41.23 TLBenzin: 42.54 TLMotorin: 41.54 TL