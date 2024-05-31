Akaryakıta indirim geliyor! Pompaya yansıyacak
Küresel piyasalarda Brent petrolün 81 dolara kadar gerilemesi, benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. LPG fiyatlarında indirim pompaya yansıması bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. LPG otogazında 1 lira 10 kuruşluk bir indirim beklentisi varken, 31 Mayıs güncel benzin ve motorin fiyatları da netleşti.
LPG'YE İNDİRİM GELİYOR
LPG'de indirim haberi geldi: Salı gününden itibaren LPG otogazda 1 lira 10 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Fiyatlar, bugünkü kur değerlerine göre son halini alacak.
GÜNCEL FİYATLAR
İşte güncel benzin ve motorin fiyatları:
İstanbul:
Avrupa Yakası: Benzin 41.36 TL, Motorin 40.25 TL
Anadolu Yakası: Benzin 41.28 TL, Motorin 40.19 TL
Ankara:
Benzin: 42.26 TL
Motorin: 41.23 TL
İzmir:
Benzin: 42.54 TL
Motorin: 41.54 TL