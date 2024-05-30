Şanlıurfa'da terör operasyonunda cephanelik ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Müdürlüğü tarafından Hilvan'da PKK/KCK-PYD/YPG' yönelik düzenlenen operasyonda M.S. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada cephanelik ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı TEM Müdürlüğü tarafından Hilvan'da PKK/KCK-PYD/YPG' yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda M.S. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada cephanelik ele geçirildi.Evde yapılan aramada; 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet drone, 2 adet balistik çelik yelek, 2 adet çelik plaka, 41 adet 12 calipre fişek, 9 adet 36 caliprelik fişek, 29 adet 28 caliprelik fişek, 11 adet 7.65 milimetre çapında fişek, 1 adet av tüfeği şarjörü, 6 adet tabanca şarjörü, 1 adet dürbün, 1 adet mesafe ölçer cihazı, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet görüntü kayıt cihazı, 1 adet av tüfeği dipçiği, 1 adet av tüfeği kapzası, 1 adet av tüfeği fişek yuvası, 1 adet çatal ayak, 1 adet kabza, 3 adet tabanca üst kapağı, 1 adet parçalanmış seri numarasız tabanca ve 2 adet 4 gb hafıza kartı ele geçirilmiştir.