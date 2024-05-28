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Altın güne yükselişle başladı! İşte detaylar...

Ons altın 2 bin 353 dolardan işlem görürken gram altın ise güne 2 bin 431 liradan başladı. Peki çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar?

Ekleme: 28.05.2024 - 09:33 Güncelleme: 28.05.2024 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Altın güne yükselişle başladı! İşte detaylar...Altın piyasasında dalgalanmalı günler yaşanmaya devam ediyor. Bu süreçlerde altın fiyatı bazen yukarı, bazen aşağı yönlü performans sergiliyor.

Gram altın dün 2 bin 426 liradan kapanış yaptı, güne ise 2 bin 431 liradan başladı.

Çeyrek altın 3 bin 882 liradan kapanış yaparken bugün ise 3 bin 890 liraya yükseldi.

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.431,64

Satış: 2.431,99

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.890,62

Satış: 3.976,30

ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.353,31

Satış: 2.353,70

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.749,41

Satış: 7.945,00