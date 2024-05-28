Altın güne yükselişle başladı! İşte detaylar...

Ons altın 2 bin 353 dolardan işlem görürken gram altın ise güne 2 bin 431 liradan başladı. Peki çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar?

Altın piyasasında dalgalanmalı günler yaşanmaya devam ediyor. Bu süreçlerde altın fiyatı bazen yukarı, bazen aşağı yönlü performans sergiliyor.Gram altın dün 2 bin 426 liradan kapanış yaptı, güne ise 2 bin 431 liradan başladı.Çeyrek altın 3 bin 882 liradan kapanış yaparken bugün ise 3 bin 890 liraya yükseldi.Alış: 2.431,64Satış: 2.431,99Alış: 3.890,62Satış: 3.976,30Alış: 2.353,31Satış: 2.353,70Alış: 7.749,41Satış: 7.945,00