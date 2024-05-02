O ilimizde korkutan iddia: Nehirde kayboldu!

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Seyhan Nehri üzerinde yayaların kullandığı Yavuzlar Köprüsü'nden bir kişinin suya atlayıp, bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Bölgeye gelen Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. 2 saatten uzun süre arama yapan dalgıç polisler, suya atlayan kişiyi bulamadı.Dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara, sabah erken saatlerde yeniden başlandı…