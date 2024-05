İçine giren bir daha çıkamıyor: Sırrını kimse çözemedi!

Dünyanın en tuhaf ve ilginç yerleri insanların ilgisini çekiyor. Birbirinden farklı gizemler barındıran bu yerlerin sırları bir türlü çözülemiyor.İntihar ormanı, JaponyaJaponya, Mount Fuji'de yer alan bu orman hala gizemini koruyor. 1950'den beri 150'ye yakın kişi hiçbir açıklama olmadan bu ormanda kayboldu. İlk zamanlarda yerel yetkililer tarafından yapılan araştırmalarda 36 kişinin cansız bedeni bulundu.Mirny RusyaMirny ya da diğer adıyla Mirney, Rusya'nın kuzeydoğusundaki Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nde yer alan bir kasaba. Bu kasabayı özel kılan hemen yanında bulunan devasa elmas madeni. Yüzlerce metre derinliğe sahip olan maden dev bir çukur görünümde. 38 bin kişinin yaşadığı kasaba 1959'da bölgede açılan elmas madeninde çalışanlar için kuruldu.Overton Köprüsü, İskoçyaBu köprü, oldukça normal görünen ancak oldukça ilginç bir olaya şahitlik eden bir yapı. 'Köpeklerin İntihar Köprüsü' olarak da bilinen Overton, köpeklerin kendini koşarak köprüden aşağıya atması ile ünlendi. Bu köprüden geçen her köpeğin koşarak kendini attığı gözlemlendi. Bu olayın niçin gerçekleştiğine dair ise bilimsel bir açıklama yok.Mohenco-daro, Pakistan'Ölü Adamlar Tepesi' olarak da bilinen bu yer, dünya üzerindeki en ilginç konumlardan biri. Şehir bir çölün aşağısında yer alıyor ve yaklaşık 4,600 yıllık. Tüm bulgular yerlilerin bir gecede ortadan kaybolduğuna işaret ediyor. Bulunan birkaç vücut ise birbirine sarılmış bir şekilde keşfedilmiş. Radyasyon zehirlenmesi yaşandığı da tespit edilmiş. Peki burada ne olmuş olabilir? Kimsenin bir fikri yok.Aynoroz, YunanistanYunanistan'ın Türkiye sınırına yakın Halkidiki yarımadasının en doğusunda yer alan Aynoroz, dünyanın en ilginç yerlerinden biri. Ortodoks din görevlilerinin ve bu alanda eğitim gören öğrencilere tahsis edilen bölgeye sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ediliyor. Üstelik bu ziyaretçilerin erkek olma şartı da bulunuyor. Aynoroz'a kadınlar kesinlikle giremiyor.Natron Gölü, TanzanyaBu göl kendisine değen kuşları adeta taşa çeviriyor. Alkali su, göle değen hayvanların deri ve gözlerini yakıyor.Hong KongListedeki en kalabalık nüfusa sahip olan yer Hong Kong. Burası New York ve Londra'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü finans merkezi. Milyonlarca insanın yaşadığı ve Çin'e bağlı özerk bir bölge olan Hong Kong'da metrekareye düşen insan sayısı çok yüksek. Hâl böyle olunca her metrekarenin de değeri çok büyük. Hong Kong'taki pek çok apartman dairesi 15 metrekarelik büyüklüğe sahip. Bazısında banyo, tuvalet ve yatak arasında herhangi bir duvar yok.Kerala, Hindistan2018 yılı Kerala halkı için oldukça zorlu bir sene olmuş. Yaşanan sel sonucunda çoğu kişi hayatını ve evini kaybetmiş. Ancak bunun sonucunda ortaya değişik bir görüntü de çıkmış. deniz yarım kilometre uzunlukta ortadan ikiye ayrılmış. Yetkililerin kumun çekilebileceğine dair ciddi uyarılar yapmasına rağmen turistler bu alanda yürümeye ve gezmeye devam ediyor.Cehennem Kapısı, TürkmenistanBu doğal gaz kuyusundaki geniş kraterler asla yanmayı bırakmıyor. Cehennem Kapısı olarak isimlendirilen bu yer, bir çölün ortasında bulunuyor.Sentinel, HindistanHint Okyanusu'nda bulunan ve Hindistan toprağı kabul edilen bu adaya yabancıların girişi yasak! Bu yasağı Hindistan yönetimi değil adada yaşayanlar koydu. Hala taş devrinde yaşayan ada sakinleri, buraya gelmeye çalışan herkesi zehirli oklarıyla öldürüyor.Petrifying Well, Yorkshireİngiltere'nin kuzeyinde yer alan bu mağara, nesnelere taş görünümü kazandıran ilginç bir kuyu. Buraya bir nesne bırakıldığında birkaç ay ya da yıl içerisinde cisim tamamen taş görünümüne bürünüyor.Şeytan Köprüsü, AlmanyaGotik mimarinin özelliklerine sahip olan bu köprü, su ile yansıması birleştiğinde ortaya kusursuz bir daire çıkarıyor. Ortaya çıkan bu optik illüzyon sebebi ile halk arasında 'Şeytan Köprüsü' olarak adlandırılmış.Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik OkyanusuBermuda Şeytan Üçgeni, geçmişte sayısız uçak ve geminin kaybolduğu lanetli bir bölge olarak biliniyor. Uçak, gemi ve yolcuların akıbeti ise belli değil.Çarpık Orman, Polonya400 çam ağacından oluşan Çarpık Orman, ağaçların şekli yüzünden bu ismi alıyor. Ağaçların niçin bu şekilde büyüdüğü ise hala tespit edilemedi.Ebedi Alev Şelalesi, New YorkBu küçük şelalede doğal gaz ile yanan bu ateş hiçbir zaman sönmüyor.Bebekler Adası, Meksika50 küsur yıl önce adada boğulmuş küçük bir kız, bekçi tarafından bulunur. Kızı kurtaramamış olmak bekçi Don Julian'ı fazlası ile yaralar. Kızın cansız bedeni ile bulduğu oyuncak bebeğin ona ait olduğunu düşünür. Kızın yasını tutmak ve ruhunu yad etmek adına oyuncak bebeği ve daha sonra farklı yerlerden bulduğu oyuncak bebekleri adadaki ağaçlara asmaya başlar. Yıllar boyu bu ritüeli gerçekleştiren Julian, 2001 yılında küçük kızın boğulduğu yerde boğularak ölmüş bir şekilde bulunur. Hikayenin gerçekliği ne olursa olsun ada kendi başına dahi oldukça ürkütücü görünüyor.Temel Reis Köyü, MaltaAkdeniz'in ada ülkesi Malta, ilginç bir kasabaya ev sahipliği yapmakta. Ünlü çizgi film karakteri Temel Reis'in sinema uyarlaması için inşa edilen bu kasaba günümüzde turistlerin uğrak rotaları arasında yer almakta.