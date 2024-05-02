Gözler Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinde! Gündem 'Yeni Anayasa' ve terörle mücadele

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.Zirvenin ana gündemini Yeni 'Anayasa' ve terörle mücadele oluşturacak. Özel ile birlikte gelen heyete karşılık görüşmede AK Partiden o isimlerin karşılığı isimler katılacak.Bu kapsamda ilgili genel başkan yardımcıları, parti sözcüsü ve Meclis grup başkanı gibi isimlerin katılması bekleniyor.Erdoğan ve Özel, TBMM'nin 104'üncü açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda sürpriz şekilde bir araya geldi, kısa bir sohbet gerçekleştirip, randevulaşmıştı.Görüşme yeri olarak AK Parti Genel Merkezi belirlendi, böylece iki parti arasında görüşme mesajı verilmiş olacak.Özel görüşmeye heyetle beraber gelecek AK Parti'de o isimlerin karşılığı olan isimler görüşmede yer alacak. Görüşmenin ana gündemini yeni Anayasa oluşturacak.Özel, devletin başı olarak Cumhurbaşkanıyla Çankaya Köşkü'nde görüşmek istedi. Yapılan temaslarda Beştepe'yi de kabul ettiler.Özel, hükümete elinde bir talep dosyasıyla gelecek. Görüşeme mekânı olarak genel merkez tercih edilerek bu hamlenin önü kesilecek 2 parti arasında görüşme mesajı verilecek.