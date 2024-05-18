İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 6 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın siyasi alan yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüphelinin İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 6'sının tutuklanmasına karar verdi. 15 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.Karar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 25 adrese düzenledikleri operasyonda 21 şüpheliyi yakalamıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden 10'unun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talep edilmişti.