Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 10 şahıs yakalandı

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.