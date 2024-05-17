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Beyaz Gazete
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 10 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 10 şahsın yakalandığını duyurdu.

Ekleme: 17.05.2024 - 12:31 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 10 şahıs yakalandıMSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.