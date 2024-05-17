Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 10 şahıs yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 10 şahsın yakalandığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.