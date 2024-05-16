Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 150'ye yükseldi

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde iki haftadır etkili olan yağışların neden olduğu sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor.Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 150, kayıpların sayısının 112 olarak güncellendiği belirtildi.Yaralı sayısının 807'e yükseldiği ve selden etkilenen kişi sayısının ise 2 milyon 120 bini geçtiği kaydedilen açıklamada, yerinden edilenlerin sayısının da 620 bini aştığı ifade edildi.Açıklamada, 80 bin kişinin felaket bölgesinden kurtarıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.Öte yandan felaket bölgesini 3. kez ziyaret eden Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yeni yardım paketlerini açıklayacağı bilgisi paylaşıldı.Brezilya Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Rio Grande do Sul eyaletinin Hazineye olan borcunun 3 yıl süreyle ertelenmesine ilişkin kararın oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 'Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil, eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır.' ifadelerini kullanmıştı.Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne 'felaket durumu' ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.