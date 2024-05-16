Kötü koku sonrası bodrum kata inen bina sakinleri şoke oldu: Su kuyusunda ceset bulundu

Olay, Cevizli Mahallesi Bağımsızlık Caddesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın bodrumundan gelen kötü koku üzerine bina sakinleri bodrum kata indi.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildSu kuyusunda bir erkek cesedi olduğunu fark eden bina sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.Polis ekiplerinin incelemesi sonucu cesedin yaklaşık 5 gündür kayıp olan alzheimer hastası Mustafa Kal'a (70) ait olduğu belirlendi.Cesedin çıkarılması için itfaiye ekipleri kuyuda bulunan suyu tahliye etti.Çalışmaların ardından kuyudan çıkarılan Kal'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.