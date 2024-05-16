İzmir’de 11’i çocuk 56 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 14 Mayıs saat 08.50'de, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 1'i çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.Ekipler aynı gün saat 23.20'de, Çeşme ilçesi Çolak Burnu Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden çalışma başlattı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kara üzerinde tespit edilen 10'u çocuk 19 düzensiz göçmen kıskıvrak yakalandı. Karaya çıkartılan 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.