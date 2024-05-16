Dosta güven, düşmana korku! En geniş katılımlı Efes nefes kesiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri dosta güven, düşmana korku veren tatbikat ve eğitimlerle gücüne güç katmayı sürdürüyor. 25 Nisan-8 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bilgisayar Destekli Komuta Yeri safhası tamamlanan EFES-2024’ün 30 Mayıs’a kadar sürecek Fiilî Atışlı Arazi Safhası, Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesinde icra ediliyor. 49 ülkeden askeri personel, birlik ve unsurun yer aldığı EFES-2024 Tatbikatı, bugüne kadar icra edilen EFES serisi tatbikatlar içerisindeki en geniş katılımlısı olacak. EFES-2024’e; bin 828’i katılımcı ülkelerden olmak üzere yaklaşık 11 bin personel bulunuyor.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, 29-30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Efes, bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliğini taşıyor. Tatbikat kapsamında, katılımcı ülke unsurlarıyla birlikte oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin, verilecek görevlerin tamamını kapsayacak şekilde harbe hazırlık seviyesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.EFES-2024 Birleşik, Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tatbikata, Türkiye'den, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yanı sıra diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları katılım sağlıyor.Tatbikata Almanya, ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Burkina Faso, Fas, Filipinler, Fransa, Gambiya, Gine, Gürcistan, İtalya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Kongo, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Mısır, Letonya, Libya, Macaristan, Mali, Meksika, Moğolistan, Moldova, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Ruanda, Somali, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Uganda, Zambiya ve Zimbabve'den olmak üzere 49 ülkeden askeri personel, birlik ve unsurları yer alıyor. Tatbikata bin 828'i katılımcı ülkelerden olmak üzere yaklaşık 11 bin personel katılacak.Tatbikat kapsamında 48 savunma sanayi firması tarafından 28 Mayıs'ta İzmir Seferihisar'daki Doğanbey Tatbikat bölgesinde savunma sanayi sergisi açılacak.