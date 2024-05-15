Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen altın bugüne yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 15 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 353 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,2 azalışla 2 milyon 420 bin liraya geriledi.Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2 bin 449 TL'den, çeyrek altın 4.046 TL'den alıcı buluyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 15 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.449,43Satış 2.449,77Alış 3.977,00Satış 4.045,00Alış 7.978,00Satış 8.091,00Alış 15.881,00Satış 16.107,00Alış 2.360,07Satış 2.360,37