3 ayrı suç örgütü çökertildi! 112 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş'ta düzenlenen operasyonlarda ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertilirken 112 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonlarda; elebaşılığını Vedat Kıpçak'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalanırken 13 kilo metamfetamin, 87 litre sıvı metamfetamin,450 bin adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kokain, 5️ adet ruhsatsız tabanca, 7️ adet hassas terazi ele geçirildi.Elebaşılığını Fırat Erdal'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalanırken 9 kilo 500 gram metamfetamin, 3️ adet hassas terazi, 3️ adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Elebaşılığını Ersin Bulut'un yaptığı organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli gözaltına alınırken 32 kilo metamfetamin, 1️ adet hassas terazi ele geçirildi.Organize suç örgütlerinin, "uyuşturucu madde ticareti, cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve göçmen kaçakçılığı" suçlarını işledikleri tespit edildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum" şeklinde açıklama da bulundu.