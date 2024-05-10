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Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplanıyor

Bugün saat 15.00'te Beştepe'de yatırım toplantısı yapılacak.

Ekleme: 10.05.2024 - 13:21 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

YOİKK, iş dünyasını ilgilendiren, yapısal reformların gerçekleştirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarını destekleyen, kamu ve özel sektör temsilcilerinden (TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD, DEİK) oluşan bir platform.

Toplantının açılışında Yılmaz'ın bir konuşma yapacağı ve toplantının sonrasında ise bir yazılı açıklama gerçekleştirileceği verilen bilgiler arasında yer aldı.

Toplantının gündemi: İstihdam politikaları ve mesleki eğitim çalışmaları

Sekretarya faaliyetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından müştereken yürütülmekte olan kurulun bugün, istihdam politikaları ve mesleki eğitim çalışmaları ana gündemi ile Ankara'da saat 15.00'te toplanması bekleniyor.

YOİKK'te teknik düzeydeki çalışmalar, sorumlu Bakanlıklar başkanlığında yürütülüyor.