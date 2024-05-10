İstanbullu güne yine arıza ile başladı! Seferler yapılamıyor
İstanbul Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor. Seferlerin Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
İstanbul Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
Duyuruda, 'Sefer yapılamayan İncirli-Bakırköy Sahil istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir.' bilgisi yer aldı.