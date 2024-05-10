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İstanbullu güne yine arıza ile başladı! Seferler yapılamıyor

İstanbul Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor. Seferlerin Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

İstanbullu güne yine arıza ile başladı! Seferler yapılamıyor
Ekleme: 10.05.2024 - 09:25 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
İstanbullu güne yine arıza ile başladı! Seferler yapılamıyor
İstanbul Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

İstanbullu güne yine arıza ile başladı! Seferler yapılamıyor

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Duyuruda, 'Sefer yapılamayan İncirli-Bakırköy Sahil istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir.' bilgisi yer aldı.