İstanbullu güne yine arıza ile başladı! Seferler yapılamıyor

İstanbul Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor. Seferlerin Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

İstanbul Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.Duyuruda, 'Sefer yapılamayan İncirli-Bakırköy Sahil istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir.' bilgisi yer aldı.