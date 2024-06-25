Fidan: Dünya Savaşı riski var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Dünya Savaşı riskiyle ilgili bir soruya “Bence dünya bu senaryoyu ciddiye almalı, bu tehdidi ciddiye almalı. Böyle bir risk var. Bunu biz baştan beri diyoruz. Bu, bir yani gerçekten hesabı kitabı yapılmış mesele” cevabını verdi. Bakan Fidan, katıldığı Habertürk yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. Fidan, özetle şunları kaydetti:Ait olduğumuz ittifaklara muhataplarımızın bağlı olması da önemli. Alternatif ekonomik platformları yakından takip etme noktasındayız. BRICS'i farklı yapan Rusya'nın, Çin'in orada olması. Platformları birbirlerine alternatif değil tamamlayıcı olarak görmek lazım.Sadece Sayın Putin'le değil bütün aktörlerle bir araya geldik. Devam eden savaşın bölgeye ve dünyaya maliyeti çok fazla daha da vahimi bu risk büyüyebilir, yayılabilir. Nükleer silahlar gündeme gelebilir. Çin ve Rusya seyahatinde şunu gördüm. Savaş başka yere sıçramadı ama dünyada bölümlenmenin daha arttığını görüyoruz. Rusya, Çin, İran yapısal ortaklığa doğru gidiyorlar. Bu savaşın meydana getirdiği yaygınlaşma.Bu konuda 2,5 aktif üye var, YPG konusunda problemli olduğumuz. ABD, İngiltere ve biraz da Fransa. Karşı taraf size anlamsız davranıyorsa çıkarından ziyade size yönelik kasıt olduğu açıktır. Ortaya koyacağınız başka davranış modelleri var.AŞIRI SAĞ TEHDİT Aşırı sağın Avrupa'da sabıkalı bir tarihi var, Avrupa'da Türk ve Müslümanlara yönelik olarak. Avrupa'daki değerlerin aşındırılması durumu. Kestirmeden, oy kazanmak için kimlik siyaseti yapıyorlar.Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Gazze'ye yönelik operasyonlarda belli ülkeler tarafından üs olmasını istihbaratlarda sürekli görüyoruz. Orada ciddi askerileşme var. Önüne geçilmesi lazım.A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son 16’ya kalmak için yarın karşılaşacağı Çekya’dan, misafirler başkente gelecek. Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın konuğu olarak Ankara’da olacak. 2024 yılı, Türkiye ile Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. yıl dönümüne denk geliyor. Fidan’ın Çekyalı mevkidaşı ile görüşmesinde, ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla ve mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.