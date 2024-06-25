Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Van ve Ağrı'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 36°CAz bulutluİSTANBUL °C, 31°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 32°CAz bulutluKOCAELİ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 36°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 43°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 38°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ÇANKIRI °C, 37°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 32°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 37°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 34°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 31°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 28°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, Hakkari çevreleri ile Van ve Ağrı'nın doğusunun öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 31°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 29°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 39°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açık