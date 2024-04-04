Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğusu ile zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz, Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Sivas, Samsun'un batı ilçeleri, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların yerel olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise, genellikle güney ve doğu, kuzey kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 24°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 21°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 23°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 23°CAz bulutluDENİZLİ °C, 27°CAz bulutluİZMİR °C, 24°CAz bulutluMANİSA °C, 26°CAz bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiinin akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak yağışlıANTALYA °C, 23°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 26°CAz bulutluMERSİN °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak yağışlıİÇ ANADOLU BÖLGESİAz bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Sivas ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 23°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 25°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluKAYSERİ °C, 25°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluKONYA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kastamonu, Sinop, Bolu'nun doğusu ve Karabük'ün güneyinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlıDÜZCE °C, 24°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz bölümü ve Çorum çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıTOKAT °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutluTRABZON °C, 16°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.ERZURUM °C, 17°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurluKARS °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kar yağışlıMALATYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 16°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 25°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 27°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 26°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 29°CAz bulutlu ve açık