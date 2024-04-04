Mersin’de dehşet! Bıçakla boğazı ve ayaklarını kesip…
Mersin'de Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Selma Çiftçi (61), oğlu tarafından vahşice öldürüldü. Bıçakla boğaz ve ayakları kesilen yaşlı kadın, tek kurşun ile öldürüldü. Şüpheli güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Mersin'deki olay, sabaha karşı 04.00 sıralarında Tarsus Devlet Hastanesi'nin 8. katında bulunan beyin cerrahi bölümünde meydana geldi.
BIÇAKLA BOĞAZI VE AYAKLARI KESİLİP...
Alınan bilgiye göre, hastanede tedavi gören 61 yaşındaki Selma Çiftçi, refakatçi olarak yanında kalan oğlu M.Ç. (32) tarafından bıçakla boğazı ve ayakları kesilip tabanca ile tek kurşunla öldürüldü.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Sesi duyup odaya gelen güvenlik görevlileri korkunç manzara ile karşılaştı. Şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Cinayet mahalline sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı.
Yapılan incelemenin ardından vahşice öldürülen kadının cenazesi hastane morguna alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken şüpheli M.Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü.
BIÇAKLA BOĞAZI VE AYAKLARI KESİLİP...
Alınan bilgiye göre, hastanede tedavi gören 61 yaşındaki Selma Çiftçi, refakatçi olarak yanında kalan oğlu M.Ç. (32) tarafından bıçakla boğazı ve ayakları kesilip tabanca ile tek kurşunla öldürüldü.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Sesi duyup odaya gelen güvenlik görevlileri korkunç manzara ile karşılaştı. Şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Cinayet mahalline sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı.
Yapılan incelemenin ardından vahşice öldürülen kadının cenazesi hastane morguna alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken şüpheli M.Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü.