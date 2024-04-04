Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
Fed yetkililerinin faiz indirimi açıklamalarından destek bularak rekor kıran altın fiyatları bu sabaha kâr satışlarıyla başladı. Gram altın tarihi zirveden gördüğü kâr satışlarıyla geriledi.
Fed yetkililerinin faiz indirimi açıklamalarından destek bularak rekor kıran altın fiyatları bu sabaha kâr satışlarıyla başladı. Gram altın tarihi zirveden gördüğü kâr satışlarıyla geriledi.
Gram altın 2,360 TL
Çeyrek altın 3,959 TL
Yarım altın 7,870 TL
Cumhuriyet altını 16,166 TL
ONS altın 2,315 dolar
Gram altın 2,360 TL
Çeyrek altın 3,959 TL
Yarım altın 7,870 TL
Cumhuriyet altını 16,166 TL
ONS altın 2,315 dolar