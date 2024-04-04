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Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Fed yetkililerinin faiz indirimi açıklamalarından destek bularak rekor kıran altın fiyatları bu sabaha kâr satışlarıyla başladı. Gram altın tarihi zirveden gördüğü kâr satışlarıyla geriledi.

Ekleme: 4.04.2024 - 09:31 Güncelleme: 4.04.2024 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...Fed yetkililerinin faiz indirimi açıklamalarından destek bularak rekor kıran altın fiyatları bu sabaha kâr satışlarıyla başladı. Gram altın tarihi zirveden gördüğü kâr satışlarıyla geriledi.

Gram altın 2,360 TL

Çeyrek altın 3,959 TL

Yarım altın 7,870 TL

Cumhuriyet altını 16,166 TL

ONS altın 2,315 dolar