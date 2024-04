Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: En az 169 ölü

Kenya'da Mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura yaptığı açıklamada, Nakuru bölgesindeki Mai Mahiu kasabasında dün şiddetli yağışın ardından barajın çökmesi sonucu 48 kişinin hayatını kaybettiğini, sel felaketinde toplam can kaybının 169'a yükseldiğini duyurdu.Sözcü Mwaura, 'Yağmurların başlamasından bu yana 169 kişiyi kaybettik. Hükümet ayrıca kayıp olduğu bildirilen kişileri bulmak için arama ve kurtarma operasyonlarını da yoğunlaştırdı. Mart, Nisan ve Mayıs ayları arasında her zaman yağmur yağar, ancak şimdi yağış miktarı iklim değişikliği nedeniyle normalin üzerinde' ifadelerini kullandı.Kenya Meteoroloji Dairesi, bazı bölgelerde şiddetli yağışların bu hafta da devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.Birleşmiş Millet Genel Sekreteri Antonio Guterres, başkent Nairobi ve ülkenin diğer bölgelerinde meydana gelen sel felaketinin can kaybı ve büyük hasara yol açmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine, Kenya halkına ve hükümetine başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.