Nihal Candan'ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz

Sosyal medya fenomeni olan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama ile vergi kaçırma suçlarından tutuklandı.Ancak psikolojik sorunlar yaşayan ve yemek yemeyi bırakan Nihal Candan, 37 kiloya kadar düştü.Yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan, 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konulmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi..Candan'ın tahliyesinin ardından müşteki avukatlarından itiraz geldi.Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından konuyla ilgili belgeleri yayınlayarak 'Nihal Candan'ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesine müşteki avukatları itiraz etti. İtiraz haklı görülürse Nihal Candan'a yeniden cezaevi yolu gözükecek.' ifadelerini kullandı.Oldukça yorgun görünen ve bir deri bir kemik kalan Nihal Candan'ın çok kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı.Cezaevinde kitap okuyup televizyon izleyerek zaman geçirdiğini söyleyen Nihal Candan, yaşadığı travmalardan dolayı tutuklu bulunan kardeşi Bahar Candan'ı ziyarete gidemeyeceğini belirtti.