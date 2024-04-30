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Beyaz Gazete
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Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ekleme: 30.04.2024 - 14:57 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz!Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz!