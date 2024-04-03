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Yine bir İETT klasiği! Maltepe'de bir İETT otobüsünden dumanlar yükseldi! Yolcular tahliye edildi

İstanbullunun bitmeyen çilesi haline gelen İETT otobüslerinin skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. Maltepe'de bir İETT otobüsünden dumanlar yükselince yolcular tahliye edildi.

Yine bir İETT klasiği! Maltepe'de bir İETT otobüsünden dumanlar yükseldi! Yolcular tahliye edildi
Ekleme: 3.04.2024 - 10:26 Güncelleme: 3.04.2024 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Yine bir İETT klasiği! Maltepe'de bir İETT otobüsünden dumanlar yükseldi! Yolcular tahliye edildi
Maltepe'de E5 Karayolu'nda bir otobüsten, bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı.

Maltepe'de seyir halindeki İETT otobüsünden dumanlar yükseldi.

Otobüs tahliye edilirken otobüsten dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına ile kaydedildi.

Yine bir İETT klasiği! Maltepe'de bir İETT otobüsünden dumanlar yükseldi! Yolcular tahliye edildi

Olay akşam saatlerinde Maltepe E5 Karayolu Esenkent mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre E5 Ankara istikametindeki otobüsten bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Yine bir İETT klasiği! Maltepe'de bir İETT otobüsünden dumanlar yükseldi! Yolcular tahliye edildi

Otobüs Gülsuyu Metro durağı yakınlarında durup tahliye edilirken otobüsten dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.