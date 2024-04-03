Ticaret Bakanlığı duyurdu! Gümrük Muhafaza ekipleri 100 milyon TL'lik kaçakçılık girişimini engelledi: Altın, uyuşturucu, kehribar... 

Kaçakçılıkla mücadele sürüyor... Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin son bir haftada 100 milyon TL'lik kaçakçılık girişimini engellendiğini duyurdu. Habur, Sarp, Üzümlü, Sabiha Gökçen ve Trabzon Havalimanı Gümrük Kapılarında 92 milyon TL değerinde 35 kilogram altın, Sabiha Gökçen'de 4,5 milyon TL'lik uyuşturucu, Kapıkule'de de 3,5 milyon TL'lik kehribar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri 100 milyon TL'lik kaçakçılık girişiminin engellendiğini duyurdu.Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden açılama yapıldı.Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde;Habur, Sarp, Üzümlü, Sabiha Gökçen ve Trabzon Havalimanı Gümrük Kapılarında yaklaşık piyasa değeri 92 milyon TL tutarında 35 kilogram altın,Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık piyasa değeri 4,5 milyon TL tutarında uyuşturucu,Kapıkule Gümrük Kapısında 3,5 milyon TL tutarında 10,5 kilogram işlenmiş kehribar,ele geçirilmiştir.Gümrük Muhafaza ekiplerince son bir haftada yaklaşık 100 milyon TL değerinde kaçakçılık girişimi engellenmiştir.