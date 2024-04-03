Telegram, WhatsApp Business'a rakip oluyor: İşte yeni özellikler

Son dönemlerde WhatsApp, kullanıcılarına birçok yeni özellik sunsa da bu özelliklerden birçoğu Telegram gibi rakip uygulamalarda zaten bulunuyor.WhatsApp'ın en büyük rakibi Telegram, bu kez WhatsApp'ta olan bir özelliği kullanıma sundu:Telegram, yakın zamanda işletmelere yönelik bazı yeni özellikleri kullanıma sundu.Telegram'daki işletme özellikleriTelegram İşletme sayesinde kişiselleştirilmiş başlangıç sayfaları oluşturulabilecek, çalışma saatleri belirlenebilecek ve karşılama mesajları gönderilebilecek.Bu özelliklerden birçoğu, halihazırda WhatsApp Business uygulamasında zaten kullanılıyor.Telegram'a gelen işletme özelliklerini kullanabilmek için ücretli olan Premium versiyona abone olmak gerekiyor.Ülkemizde aylık 69,99 TL'ye kullanılabilen Telegram Premium, dünya çapında ise aylık 4,99 dolara satılıyor.Aralık 2022'de ilk 1 milyon aboneye ulaşan Telegram Premium, Ocak 2024'te ise 5 milyon kullanıcıya kadar yükselmişti.