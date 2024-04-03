Tekirdağ'da 8 yabancı uyruklu göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında TOKİ uygulama noktasında 2 tırın dorsesinde arama yaptı.
Dorselerde yakalanan 8 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.